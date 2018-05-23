США поприветствовали перенос посольства Парагвая в Иерусалим

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. США приветствуют перенос посольства Парагвая из Тель-Авива в Иерусалим, говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома.

"США приветствуют перенос посольства Парагвая из Тель-Авива в Иерусалим. Мы благодарим нашего партнера в Западном полушарии за присоединение к нам в признании столицы Израиля", — говорится в заявлении.

"Мы с нетерпением ждем, что будем приветствовать многих других наших друзей и союзников в Иерусалиме, столице Израиля", — сказано в заявлении.

Парагвай стал третьей страной, которая перенесла в Иерусалим свое посольство в Израиле, несмотря на неурегулированный статус города. Латиноамериканское государство последовало примеру США и Гватемалы, открывших свои дипмиссии на прошлой неделе.

Посольства остальных стран остаются в Тель-Авиве или его окрестностях из-за неурегулированности статуса Иерусалима, на восточные районы и исторический центр которого претендуют палестинцы.

Израиль называет Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы и исторический центр, отбитые полвека назад у Иордании и позднее аннексированные. Основная часть мирового сообщества аннексию не признает и относит Восточный Иерусалим, как и Западный берег реки Иордан, к оккупированным территориям.

Президент США Дональд Трамп в декабре прошлого года объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и переводе туда американского посольства, которое располагалось в Тель-Авиве. Это событие состоялось 14 мая, в день 70-летия образования Израиля. Решение Трампа вызвало беспорядки среди палестинцев и протесты в ряде стран арабского мира.