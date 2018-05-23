Журналистов пока не везут на ядерный полигон в КНДР из-за плохой погоды

ВОНСАН (КНДР), 23 мая – РИА Новости. Группу иностранных журналистов пока не везут на закрытие ядерного полигона в КНДР из соображений безопасности: в районе полигона сильные дожди и предстоящий пеший подъем в гору по узкой тропе может, по мнению северокорейцев, быть опасным для представителей СМИ, сообщили РИА Новости организаторы поездки.

"Сейчас в районе полигона продолжается сильный дождь. А нам предстоит пеший подъем в гору по узкой тропе, там может быть скользко. Мы не хотим рисковать жизнями иностранных гостей", — сказал собеседник агентства.

"Так что пока ждем изменения погодных условий", — добавил он.

Сейчас корреспонденты из России, Китая, США, Великобритании, представляющие МИА "Россия сегодня", RT, Синьхуа, CCTV, CNN, CBS, AP и Sky news, находятся в городе Вонсан на восточном побережье КНДР. Здесь, примерно в 600 километрах от известного полигона Пхунгери, ясная погода. Журналисты находятся в ожидании поездки – кто в пресс-центре, где есть интернет, кто в окрестностях гостиницы Кальма.

Ранее северокорейское агентство ЦТАК сообщило, что КНДР приняла решение провести 23-25 мая закрытие ядерного полигона Пхунгери. Планируется полностью уничтожить вход на полигон, а также окружающие объекты. С территории будут выведены все научные работники и сотрудники охраны. Испытательная шахта полигона будет взорвана, затем будут снесены все наземные постройки — здание исследовательского института, посты охраны и другие объекты.