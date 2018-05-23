Трамп заявил, что даже шпион в его штабе не нашел "сговора с Россией"

ВАШИНГТОН, 23 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что тайный осведомитель ФБР, работавший в его предвыборном штабе в 2016 году, не обнаружил никакого "сговора с Россией", потому что его не было.

Ранее газета New York Times со ссылкой на источники сообщала, что осведомителем ФБР был экс-сотрудник администрации, который известен в Вашингтоне и ранее также передавал информацию ЦРУ. По просьбе ФБР осведомитель встречался с членами штаба Джорджем Пападопулосом и Картером Пейджем, чтобы выяснить, сотрудничали ли они с Россией. Издание утверждало, что информатор является "американским гражданином, преподающим в Британии".

"Шпион был (в штабе — ред.) в самом начале (избирательной — ред.) кампании и тем не менее никогда не сообщал о сговоре с Россией, потому что не было никакого сговора. Он был там только, чтобы шпионить по политическим причинам и помочь жуликоватой Хиллари (Клинтон — ред.) выиграть так же, как они сделали с Берни Сандерсом, которого одурачили!" — написал Трамп на своей странице в Twitter.

Президент также обратил внимание на то, что за свои услуги осведомитель получил "огромные деньги", что ставит под вопрос утверждения, что он не выполнял задание в политических целях.

…Follow the money! The spy was there early in the campaign and yet never reported Collusion with Russia, because there was no Collusion. He was only there to spy for political reasons and to help Crooked Hillary win — just like they did to Bernie Sanders, who got duped! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 мая 2018 г.

В воскресенье Трамп потребовал от министерства юстиции выяснить, вмешивалось ли ФБР в его предвыборную кампанию. На следующий день стало известно, что генеральный инспектор минюста изучит действия ведомства и подчиненного ему ФБР в ходе работы штаба Трампа в 2016 году.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей президента Дональда Трампа с Россией, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также в конгрессе США. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл обвинения во вмешательстве в выборы "абсолютно голословными".

Сандерс в 2016 году баллотировался в президенты США, но в ходе праймериз Демократической партии проиграл Хиллари Клинтон, которая в итоге уступила Трампу на всеобщих выборах. Социологические опросы показывали, что Сандерс был более популярен, чем Трамп. Но, как выяснилось, руководство демпартии изначально подыгрывало Клинтон в ущерб Сандерсу. Скандал закончился отставкой руководства партии.