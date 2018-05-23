Пхеньян принял список южнокорейских журналистов, которые отправятся в КНДР

ТОКИО, 23 мая — РИА Новости. Северная Корея приняла список южнокорейских журналистов, которые должны будут освещать демонтаж ядерного полигона, сообщило агентство Chosun.

"Правительство предпримет необходимые шаги ввиду разрешения Севера на поездку прессы, включая предоставление транспорта", — говорится в заявлении министерства.

В 9 утра список южнокорейских журналистов, в который вошли по четыре человека от новостных СМИ и телекомпаний, был передан северокорейской стороне через пункт переговоров Пханмунджом в демилитаризованной зоне. Северная Корея приняла этот список.

До сих пор КНДР несколько раз отклоняла список южнокорейских журналистов. В то же время, иностранные журналисты, в том числе и корреспондент РИА Новости, были доставлены из Пекина в город Вонсан на восточном побережье Северной Кореи. Они будут с места освещать демонтаж ядерного полигона.

О том, каким транспортом журналисты будут доставлены на место, не сообщается.

Северная Корея пригласила журналистов на демонтаж полигона 23-25 мая. МИД КНДР объявил об этом 12 мая, однако ситуация стала неопределенной после начала в Южной Корее совместных американо-южнокорейских военно-воздушных учений по уничтожению ядерных и ракетных объектов на территории КНДР.