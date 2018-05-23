В Киеве объяснили, почему Крымский мост "принадлежит" Украине

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Крымский мост "принадлежит" Украине, как и сам Крым, заявил депутат Верховной рады Нестор Шуфрич.
"Крым действительно наш. По моему мнению как гражданина Украины и государственного деятеля, все объекты инфраструктуры, построенные на территории Крыма, — тоже украинские. Если Крым наш, то и Керченский мост (Крымский мост. — Прим. ред.). И слава богу, что он есть", — заявил политик в эфире телеканала "112 Украина".
При этом Шуфрич выразил уверенность, что мост не помешает судам заходить в украинские порты в Азовском море.
"Те корабли, которые на протяжении последних 50 лет проходили через Керченский пролив, спокойно пройдут под этим мостом. А тем, кто говорит, что есть категории кораблей, которые не могут под этим мостом пройти, я хочу сказать, что они этим путем и в жизнь не ходили", — заключил он.
Крым стал российским регионом по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя.
Украина по-прежнему считает полуостров своей "временно оккупированной" территорией. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru>>