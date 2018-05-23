На Украине возмутились немецкой картой с российским Крымом

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. На Украине обратили внимание на немецкую карту мира с российским Крымом. Фотографию карты разместил пользователь Facebook Сергей Каменский, который приобрел ее в Германии.

"Последнее время фейсбук погружает меня в депрессию и отчаяние каждый раз. Нет в мире справедливости. Новости — одна печальнее другой. А тут еще это: купил ребенку карту в Берлине, чтобы географию подучила. Какого черта?!" — посетовал он.

Пользователь Дмитрий Пуха в комментариях привел сообщение украинского консула в Мюнхене Дмитрия Шевченко, в котором говорится, что дипмиссия пытается решить вопрос с принадлежностью Крыма уже больше года. "Были и письма, и встречи с руководством издательства. То есть это не та ситуация, когда они что-то делают просто по ошибке без понимания ситуации. Они все понимают, но то, что Крым надо обозначать российским — это их принципиальная позиция. Нам обещали поддержку в правительстве Баден-Вюртемберга, в мэрии Остфильдерн, но их возможности тоже ограничены, ведь это частная компания", — говорится в цитате.

При этом он призвал украинцев "бомбардировать жалобами магазины, которые распространяют их продукцию", и тогда это сможет "заставить их поменять свою позицию".

Крым стал российским регионом по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя.

Украина по-прежнему считает полуостров своей "временно оккупированной" территорией. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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