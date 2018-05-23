Гуманитарная конференция по Йемену пройдет в конце июня в Париже

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман в ходе телефонного разговора подтвердили, что гуманитарная конференция по Йемену состоится в конце июня в Париже, говорится в коммюнике Елисейского дворца.

В ходе телефонного разговора Макрон и бен Салман обсудили соглашение с Ираном по ядерной программе, ситуацию в Йемене и Сирии. "Подчеркнули необходимость достичь мирного урегулирования этих кризисов, дестабилизирующих регион", — говорится в коммюнике.

Конфликт в Йемене между шиитскими повстанцами-хуситами из движения "Ансар Алла" и правительством страны продолжается с 2014 года. На стороне правительства в войну вмешалась созданная Саудовской Аравией коалиция арабских стран, которая регулярно наносит авиаудары по захваченным хуситами районам.