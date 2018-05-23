Обошлось без фурора: Цукерберг встретился с евродепутатами в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ, 23 мая – РИА Новости. Долгожданная встреча главы Facebook Марка Цукерберга с депутатами Европарламента (ЕП) в Брюсселе во вторник, на которой парламентарии рассчитывали получить исчерпывающие ответы на накопившиеся вопросы, не произвела фурора.

В ходе встречи Цукерберг получил возможность прорекламировать успехи своей компании, евродепутаты – выразить свои политические взгляды, обрушив критику на "сетевого монстра", а спикер ЕП — показать себя успешным переговорщиком, но, главного — убедить народных избранников в своем искреннем "раскаянии" Facebook, кажется, не удалось.

Глава Facebook попытался успокоить депутатов по поводу сохранности личных данных пользователей, заявив, что компания уже приняла меры по отсеву ненадежных приложений, изменила систему реагирования на проблемный контент и создает новые инструменты для обеспечения конфиденциальности. Но формат встречи, изначально вообще планировавшейся в закрытом режиме, не позволил, по мнению ряда депутатов, добиться от Цукерберга ответов на самые неудобные вопросы.

Порция позитива

Приглашение Цукербергу на слушания было направлено спикером Европарламента Антонио Таяни еще в конце марта. И лишь в середине мая Цукерберг согласился на обсуждение последствий скандала вокруг Cambridge Analytica.

Цукерберг предложил европейским слушателям позитивную информацию о предпринимаемых компанией мерах по восстановлению доверия в глазах как евроинститутов, так и рядовых пользователей и бизнеса.

По его словам, Facebook до конца 2018 года наймет десятки тысяч сотрудников в 12 городах Европы. "Семью тысячами мы уже располагаем сегодня", — сказал он. Как заявил Цукерберг, его компания также намерена до конца текущего года увеличить до 20 тысяч число сотрудников, обеспечивающих безопасность персональных данных пользователей.

"Мы платим все налоги в соответствии с законом и вкладываем значительные средства в Европу", — заверил он. Также глава Facebook публично пообещал обеспечить выполнение к 25 мая регламента Евросоюза о защите персональных данных, сразу дав понять, что "регулирование — это важная и неизбежная и важная вещь", но отметив, что оно не должно сдерживать инновации.

Новый регламент о защите данных в ЕС обязывает компании устанавливать ориентированные на потребителя настройки защиты персональных данных. В частности, пользователи получат право на полное удаление персональной информации, а для использования персональных данных лиц моложе 16 лет потребуется разрешение родителей или опекунов.

Соцсеть в связи с этим намерена предложить ряд новых инструментов для контроля пользователя над персональными данными, в том числе возможность очистки истории данных.

Кроме того, компания, по словам Цукерберга, достигла успехов в применении технологий искусственного интеллекта для удаления фейковых аккаунтов, ответственных за значительную часть ложных новостей. "В течение первого квартала мы удалили около 180 миллионов ложных аккаунтов", — заявил Цукерберг, отвечая на вопросы глав фракций Европарламента в Брюсселе. По его словам, такие технологии также позволяют выявлять 99% контента, связанного с терроризмом.

Успокоил Цукерберг депутатов и относительно опасений об использовании соцсетей при попытках воздействовать на выборы. По его словам, Facebook видит для себя приоритетом не допустить использования соцсети для вмешательства в какие-либо выборы, тем более в предстоящие в 2019 году выборы в ЕП.

"Что касается нашей компании, то мы должны сделать так, чтобы предотвратить чьи бы то ни было попытки вмешиваться в выборы", — заявил Цукерберг, указав, в частности, на обвинения в адрес РФ во вмешательстве в выборы в США 2016 года.

"Мы не были в достаточной степени подготовлены к скоординированным операциям по дезинформации, о которых знаем сейчас. С тех пор мы сделали значительные инвестиции, чтобы защитить выборы, сделав возможность таких атак на Facebook намного сложнее", — сказал он.

Цукерберг также заверил европарламентариев, что разработчики приложений впредь не смогут получать такой же доступ к личным данным пользователей, как это произошло с Cambridge Analytica, и что компания тщательно изучает другие приложения, которые могут иметь такие возможности.

Видимо, желая упредить критику депутатов, Цукерберг подчеркнул, что соцсеть стремится "быть платформой для всех идей" и "широкого спектра политических дискуссий". Он пообещал, что компания не станет фильтровать контент на основе каких-либо политических взглядов.

"Ясно, что в последние пару лет мы не сделали достаточно, чтобы предотвратить использование этих инструментов во вред. Это касается фальшивых новостей, иностранного вмешательства в выборы и разработчиков, злоупотребляющих информацией людей. Мы недостаточно широко рассматривали свою ответственность, и это было ошибкой. И я прошу прощения за это", — подытожил Цукерберг.

Ложка дегтя



Но многие европарламентарии, участвовавшие во вторник в слушаниях с участием Марка Цукерберга, остались разочарованы его ответами, выразив мнение, что глава Facebook не смог их убедить в стремлении и возможностях компании изменить функционирование соцсети.

"То, что представил сегодня Цукерберг, не было особенно убедительным", — заявил журналистам после встречи глава самой влиятельной фракции Европарламента — "Европейской народной партии" Манфред Вебер.

"Он не смог гарантировать, что очередной скандал Cambridge Analytica не повторится в ближайшее время, не пообещал ничего большего, чем-то, что уже предусмотрено европейским законодательством, и этого недостаточно", — считает евродепутат. Вебер также отметил, что Цукерберг не ответил на все поставленные перед ним вопросы.

С сарказмом прокомментировал итоги встречи лидер фракции либералов и демократов Ги Верхофстадт. "Этот новый смелый мир господина Цукерберга, в котором десятки тысяч сотрудников Facebook решают, что такое поддельные новости, а что нет, пугает меня. Это общественная задача для органов государственной власти", — написал он в своем аккаунте в Twitter. ‏

Парламентарий также остался недоволен тем, что "заранее подготовленный формат встречи был неуместным и сделал так, что Цукерберг смог избежать наших вопросов". Он, в частности, призвал принять конкретные меры по запрету всех ботов.

"Я надеюсь, что будут получены письменные ответы от Facebook. Если на них не будет точного и детального ответа, то должны быть задействованы органы ЕС по вопросам конкуренции", — заявил он.

"Я не сомневаюсь, что Цукерберг гений, но есть риск, что его наследие будет заключаться в том, что он создал компанию, похожую на Франкенштейна, который вышел из-под его собственного контроля", — продолжил глава фракции либералов и демократов.

В распространенном заявлении фракции Альянса либералов и демократов за Европу отмечается, что "ответы Цукерберга были неадекватными, а пользователи Facebook, чьи данные были использованы не должным образом, имеют право получить компенсацию".

Зампред фракции Софи Вельд потребовала от Цукерберга "подробно объяснить", как он использует механизм Privacy Shield (по обмену данными в коммерческих целях) для передачи данных пользователей в США, в другую юрисдикцию за пределами ЕС.

Разочарованными остались и представители фракции "зеленых". "Неутешительно видеть, что вопросы нашего сопредседателя остались без ответа. Как и ожидалось, формат этого слушания, предложенный спикером, помог боссу Facebook уклониться от общественного контроля", — заявили в пресс-службе фракции.

Фракция консерваторов и реформистов Европы также отметила, что Цукерберг предпочел избежать некоторых неудобных вопросов. "Я был удивлен, услышав от Facebook подтверждение, что они должны собирать данные пользователей для целей безопасности. Некоторые люди могут спросить, кому нужен Интерпол, когда у вас есть Марк Цукерберг", — иронизирует глава фракции Сайед Камалл.

Ряд депутатов считают, что Цукерберг недостаточно раскрыл вопросы обмена информацией между WhatsApp и Facebook, политической рекламы и истинного масштаба злоупотреблений в отношении персональных данных.