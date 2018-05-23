Американские правозащитники критикуют поставки оружия Саудовской Аравии

ВАШИНГТОН, 23 мая — РИА Новости. Правозащитники и эксперты в области торговли оружием обсудили на конференции в вашингтонском Стимсоновском центре проблему торговли американским вооружением, критикуя политику США в этой области. Общее мнение было таково: коалиция во главе с Саудовской Аравией допускает массовую гибель мирных граждан в Йемене при том, что США оказывают коалиции поддержку, хотя и не участвуют прямо в ее операциях. Представитель госдепартамента на конференции остался в меньшинстве, заявив, что саудовской коалиции "очень сложно" действовать точно и что США "продолжают говорить" с Эр-Риядом на тему жертв среди гражданского населения. Один из участников конференции назвал эти заверения "полной ерундой".

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла", а с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Власти с воздуха и на земле поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией.

По данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека, всего с марта 2015 года в Йемене погибли 6,385 тысячи мирных жителей, 10,047 тысячи человек получили ранения, причем подавляющее большинство жертв приходится на действия коалиции.

Тысячи мирных жертв



Тысячи мирных жителей продолжают гибнуть в результате бомбардировок саудовской коалиции в Йемене, заявила Радия Альмутавакел, глава йеменской неправительственной организации "Мватана".

"Все стороны конфликта в Йемене осуществляют нарушения… Но у коалиции есть мощь и оружие, которое может убить больше гражданских (лиц — ред.) и разрушить больше гражданских объектов… С 2015 года до настоящего времени мы зафиксировали более 200 инцидентов со стороны коалиции, в которых были убиты тысячи и тысячи людей и еще многие были ранены. В большинстве случаев на месте происшествия не было никаких военных целей", — сказала Альмутавакел.

По ее словам, удары коалиции обрушиваются на все гражданские объекты и церемонии — "мосты, фабрики, исторические достопримечательности, свадьбы, похороны". Только с начала 2018 года, несмотря на международное внимание к проблеме, организация насчитала 30 случаев гибели мирных граждан от действий коалиции. Так, в апреле в результате удара по людям, собравшимся на свадьбу в провинции Хадджа, погиб 21 человек, из них 11 — дети.

Правозащитник раскритиковала международную торговлю оружием, в результате которой продолжается конфликт.

"Торговля оружием — одна из основных причин, по которой не останавливается война в Йемене. Мир очень возможен, но он не происходит… потому, что саудовская коалиция получает "зеленый свет" на покупку оружия от многих стран мира", — сказала Альмутавакел.

"США присоединились к коалиции Эр-Рияда"

Неправительственные организации ожидают в ближайшее время новых поставок американского оружия Саудовской Аравии и призывают конгресс вмешаться, поскольку это оружие незаконно используется в Йемене, считает замдиректора вашингтонского офиса неправительственной организации Human Rights Watch Андреа Прасоу.

Прасоу напомнила, что президент США Дональд Трамп в ходе визита в Саудовскую Аравию в 2017 году обещал Эр-Рияду многомиллиардные поставки нового оружия.

"Многие из этих продаж уже были одобрены, и мы ожидаем со дня на день уведомления о дополнительных продажах оружия Саудовской Аравии", — сказала Прасоу. "Мы надеемся, что конгресс рассмотрит возможность остановить эти продажи — это один из способов остановить конфликт", — добавила она.

В 2017 году 47 сенаторов США поддержали резолюцию, призывающую приостановить продажи оружия Эр-Рияду, однако резолюция не набрала необходимое большинство голосов и не была принята.

По словам Прасоу, ее организация зафиксировала в Йемене многие десятки ударов коалиции под руководством Саудовской Аравии, нарушающих международное право. "Речь идет о сознательном выборе незаконных целей — школ, больниц, рынков", — уточнила она.

По ее словам, хотя США не наносят удары по хуситам в Йемене, они всячески поддерживают коалицию Эр-Рияда. "США по сути присоединились к коалиции под руководством Саудовской Аравии, предоставляя им дозаправку самолетов, целеуказание, военных для проведения учений саудовских офицеров", — заявила Прасоу.

Эр-Рияду "трудно" избежать гражданских жертв, уверяет госдеп

При этом присутствовавший на конференции представитель госдепартамента заявил, что коалиции "трудно" избежать гражданских жертв.

"Действовать с необходимым уровнем точности и осторожности относительно гражданских жертв и вреда, наносимого им, — это очень трудная задача для сил коалиции, но мы продолжаем подчеркивать важность этого", — сказал и.о. заместителя помощника госсекретаря по политическим и военным вопросам Майкл Миллер.

По его словам, продажа оружия — это "Сложные решения, которые оцениваются на основании многих факторов и рисков".

"Это включает определенное понимание относительно конечного использования. Подписываются документы, нам предоставляются гарантии", — заявил Миллер.

Он заверил также, что с продажей оружия переговоры не заканчиваются, США продолжают обсуждать вопросы нераспространения, запрета на передачу важных технологий от покупателей третьим странам и другие риски продажи оружия.

Один из участников конференции, отказавшийся представиться, тут же назвал высказывания представителя госдепартамента "полной ерундой". Его попросили "сдержаться в выражениях", но не мешали высказывать свою точку зрения.

Миллер также прокомментировал передачу министерству торговли США контроля над экспортом ряда наименований огнестрельного оружия, которыми сейчас ведает госдепартамент. "Предложенные изменения не устраняют контроль над экспортом огнестрельного оружия и боеприпасов. Для их экспорта по-прежнему потребуется лицензия правительства США", — заявил представитель госдепартамента. Он призвал американцев участвовать в публичном обсуждении инициативы, которое откроется на этой неделе и продолжится 45 дней.

"Мы экспортируем насилие"

С представителем госдепа заочно не согласился сенатор-демократ Крис Мерфи, выступавший на конференции в другое время. По его словам, расширяя экспорт оружия, США экспортируют "эпидемию насилия" за рубеж.

"Важно то, что мы не играем лидирующую роль. Мы ухудшаем национальную эпидемию насилия, экспортируя эту эпидемию в другие страны", — сказал Мерфи, выступая на конференции.

В США в последние годы участились случаи массового расстрела людей и стрельбы в школах, что спровоцировало дискуссию в обществе о возможных ограничениях на ношение оружия. США являются крупнейшим экспортером оружия в мире.

При этом Мерфи признал, что многие сенаторы верят в сдерживание Ирана любой ценой, а поскольку Иран поддерживает хуситов, то и мирные жертвы в результате действий саудовской коалиции представляются "необходимым последствием сдерживания Ирана". Сам Мерфи подчеркнул, что не поддерживают подобную оценку происходящего. "Я не думаю, что нам есть, на кого ставить в этом столкновении (в Йемене)", — пояснил сенатор.

Для того, чтобы бороться с проблемами торговли оружием во всем мире, сенатор предложил предпринять три шага. Прежде всего, он рекомендует пересмотреть позицию США по Международному договору о торговле оружием, который США подписали, но не ратифицировали. Кроме того, он предлагает ужесточить нормы закона США (так называемый закон Лихи), который запрещает госдепартаменту и Пентагону предоставлять военную помощь иностранным силам безопасности, нарушающим права человека. В-третьих, Мерфи выступает за более активное применение существующих регулирующих функций, заложенных в действующем законе об экспорте вооружений.