Высланный из Каракаса дипломат из США заявил, что Венесуэле нужны перемены

МЕХИКО, 23 мая – РИА Новости. Поверенный в делах США в Каракасе Тодд Робинсон, объявленный персоной нон грата, заявил, что стране нужны изменения.

"Я вас уверяю, что страна нуждается в изменениях", — приводит канал Globovision заявление дипломата, которому президент Николас Мадуро дал 48 часов, чтобы уехать на родину.

Во вторник дипломат посетил штат Мерида, где выступил в венесуэльско-американском центре. По словам Робинсона, он впервые в Мериде, но эта его поездка будет не последней.

Президент США Дональд Трамп в понедельник подписал указ, запретив гражданам и юридическим лицам США операции с суверенным долгом Венесуэлы, а также операции с государственными активами этой страны после выборов, на которых победил Мадуро.