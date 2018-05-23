Госдеп: США не ослабляют контроль над экспортом огнестрельного оружия

ВАШИНГТОН, 23 мая — РИА Новости. США не ослабляют контроль над экспортом огнестрельного оружия, передавая часть функций экспорта от госдепа министерству торговли, заявил и.о. зампомощника госсекретаря по политическим и военным вопросам Майкл Миллер.

Ранее администрация президента США Дональда Трампа предложила передать министерству торговли полномочия решать вопросы об экспорте в третьи страны ряда наименований оружия, включая стрелковое. Это было неоднозначно воспринято неправительственными организациями в США.

"На прошлой неделе министерство торговли передало в Федеральный реестр предложенное правило по передаче надзора за экспортом ряда видов оружия, включая стрелковое, боеприпасов к нему и других связанных товаров из юрисдикции госдепартамента в юрисдикцию министерства торговли. Это планировалось на протяжении долгого времени, но подано было только сейчас. По предложенным правилам огнестрельное оружие и связанные товары, которые недоступны в розничных магазинах (в США), останутся в юрисдикции госдепартамента", — сказал Миллер на конференции в Вашингтоне.

"Предложенные изменения не устраняют контроль над экспортом огнестрельного оружия и боеприпасов. Для их экспорта по-прежнему потребуется лицензия правительства США", — добавил представитель госдепартамента.

С ним заочно не согласился сенатор-демократ Крис Мерфи, который выступал на конференции в другое время. По его словам, расширяя экспорт оружия, США экспортируют "эпидемию насилия" за рубеж.

"Важно то, что мы не играем лидирующую роль. Мы ухудшаем национальную эпидемию насилия, экспортируя эту эпидемию в другие страны", — сказал Мерфи.

В США в последние годы участились случаи массовых убийств из огнестрельного оружия и стрельбы в школах, что спровоцировало дискуссию в обществе о возможных ограничениях на ношение оружия. США являются крупнейшим экспортером оружия в мире.