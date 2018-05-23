В Гондурасе шесть граждан США пострадали при инциденте с самолетом

МЕХИКО, 23 мая – РИА Новости. Шестеро американцев, находившихся на борту небольшого самолета Gulfstream G200, пострадали в результате происшествия с воздушным судном при посадке в аэропорту столицы Гондураса.

По данным канала Televicentro, самолет летел из американского Остина. Он совершил посадку в середине ВПП аэропорта Тонконтин, выехал за ее пределы, получил серьезные повреждения и почти разрушился. Пострадавших доставили в госпиталь.

После инцидента аэропорт в Тегусигальпе был закрыт. Сейчас прилетающие рейсы направлены в воздушную гавань города Сан-Педро-Сула, а вылеты приостановлены. Эксперты нашли уже "черный ящик" самолета, предполагается, что авария произошла по вине пилота, который впервые совершал посадку в Тонконтине.