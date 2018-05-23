Госдеп: саудовской коалиции трудно избегать гибели гражданских лиц в Йемене

ВАШИНГТОН, 23 мая — РИА Новости. Саудовской коалиции трудно избегать гражданских жертв в Йемене, заявил на конференции в Вашингтоне и.о. заместителя помощника госсекретаря США по политическим и военным вопросам Майкл Миллер.
"Действовать с необходимым уровнем точности и осторожности относительно гражданских жертв и вреда, наносимого им, — это очень трудная задача для сил коалиции, но мы продолжаем подчеркивать важность этого", — сказал Миллер.
По данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека, всего с марта 2015 года в Йемене погибли 6,385 тысячи мирных жителей, 10,047 тысячи человек получили ранения, причем подавляющее большинство жертв приходится на действия коалиции.
Власти с воздуха и на земле поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, а хуситам до недавнего времени помогали военные, лояльные экс-президенту Али Абдалле Салеху, который погиб в декабре 2017 года.