Освобожденный защитник русских школ в Латвии добивается свободы соратника

РИГА, 23 мая – РИА Новости. Освобожденный из-под стражи латвийский политический и общественный активист Владимир Линдерман намерен добиться того, чтобы на свободу был выпущен и другой защитник русских школ Александр Гапоненко.

Полиция безопасности Латвии завела уголовное дело после прошедшего в конце марта Вселатвийского родительского собрания, участники которого выступили против перевода школьного образования на латышский язык. По данным правоохранителей, дело заведено по признакам "преступления против государства", а также других уголовных деяний. На организованном Русским союзом Латвии Вселатвийском родительском собрании было высказано несогласие с реформой. Два участника мероприятия, Александр Гапоненко и Линдерман, были обвинены в действиях против государства и помещены под арест. В Рижской центральной тюрьме Линдерман провел две недели. В понедельник суд отменил арест правозащитника.

"Я буду делать все возможное, в том числе базируясь на решении о моем освобождении, чтобы добиться освобождения Александра Гапоненко. Я считаю, что это мой такой долг. У него тоже примерно через месяц будет пересмотр меры пресечения, и поскольку при моем освобождении были найдены достаточно эффективные аргументы, конечно, они могут быть применены и в его деле. Надеюсь, что и он сможет до суда выйти на свободу", — сказал Линдерман в интервью радиостанции Baltkom.

По его словам, он продолжил бы заниматься общественной деятельностью, даже если бы не вышел на свободу.

"Это вообще не вопрос. Я бы продолжил, даже находясь в тюрьме. Я уже даже разработал целую стратегию… Нельзя говорить, что жаль, что выпустили из тюрьмы, но если бы я остался, я был бы готов использовать эти идеи. Теперь буду делать это на свободе, правда, полиция безопасности, скорее всего, какие-то ограничения все-таки введет", — сказал Линдерман.

Сейм Латвии 23 марта утвердил поправки к закону "Об образовании", предусматривающие перевод всех школ на государственный язык обучения к 2021-2022 учебному году. Президент Раймондс Вейонис 2 апреля подписал закон. В Латвии проживают около 2 миллионов человек, из них около 40% — русскоязычные. В республике один государственный язык — латышский, русский имеет статус иностранного.