В Бельгии не исключили новых мер по защите компаний ЕС от санкций по Ирану

БРЮССЕЛЬ, 23 мая – РИА Новости. Глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс не исключил, что в рамках защитных европейских мер в связи с возможными санкциями США по Ирану могут быть разработаны новые предложения в сфере регулирования.

На прошлой неделе Еврокомиссия обнародовала план защитных мер от возможных санкций США по Ирану, запустив процедуру обновления закона 1996 года, призванную блокировать экстерриториальные последствия новых ограничительных мер для европейских компаний.

"У нас есть несколько возможностей продолжать работать с Ираном по СПВД, конечно, во-первых, это призывая Иран выполнять соглашение", — сказал Рейндерс, выступая во вторник на конференции в Брюсселе, указав также на ранее предложенные Еврокомиссией меры поддержки со стороны Европейского инвестиционного банка деятельности европейских компаний в Иране.

"Мы просто пытаемся организовать набор защитных средств, возможно, использовать прежнее регулирование, можно организовать новое регулирование, мы посмотрим", — добавил он, отметив, что главное решение остается за самими европейскими компаниями.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Трамп также заявил о восстановлении всех санкций, в том числе и вторичных (в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном), действие которых было приостановлено в результате достигнутой сделки.