Пожаловаться в НАТО: Венгрия ищет управу на Киев

Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

Новое правительство Венгрии на первом же заседании приняло и направило меморандум генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу с призывом отстаивать права закарпатских венгров и других национальных меньшинств на Украине. Таким образом, Будапешт после выборов не только не смягчил, но даже ужесточил свою позицию, апеллируя уже не к Евросоюзу, а к военному альянсу. О том, кто еще пытается защитить соотечественников от дискриминации на Украине, — в материале РИА Новости.

Первым делом — судьбы венгров

Свою первую встречу члены нового венгерского кабинета назвали инаугурационной. Собрались в неофициальной обстановке — в Культурном центре Клебельсберга в Будапеште, за чашечкой кофе. Уладив формальности, сразу же приняли меморандум о венграх Закарпатья. Претензий накопилось много. Одна из последних — Будапешт беспокоит, что по новому украинскому закону об образовании примерно 150 тысяч этнических венгров, проживающих в Закарпатье, лишаются возможности изучать родной язык.

Способ решения проблемы предложили простой — вывести все национальные меньшинства, связанные с государствами — членами НАТО и проживающие на Украине, из-под действия украинских законов, нарушающих их права. Из-за этой видимой простоты меморандум носит скорее символический характер. Хотя кабинет премьера Виктора Орбана преследует и вполне конкретные цели, считает бывший премьер Словакии Ян Чарногурский.

"Я не исключаю, что, с одной стороны, Венгрия намерена сыграть на заинтересованности Киева во вступлении в НАТО, с другой — указать на то, что на Украине существует серьезная проблема с соблюдением прав национальных меньшинств, что в Брюсселе, конечно же, категорически не приветствуют", — сказал Ян Чарногурский в комментарии РИА Новости.

© Фото : Szecsődi Balázs/Miniszterelnöki sajtóiroda Заседание правительства Венгрии 18 мая 2018 года в Культурном центре Клебельсберга, Будапешт © Фото : Szecsődi Balázs/Miniszterelnöki sajtóiroda Заседание правительства Венгрии 18 мая 2018 года в Культурном центре Клебельсберга, Будапешт

Новое венгерское правительство действительно волнует судьба закарпатских соотечественников. "Премьер-министр Виктор Орбан и его кабинет сразу же продемонстрировали, что ни на какое смягчение позиций Киеву рассчитывать не стоит. Хотя они готовы на компромисс, если Украина прислушается к их требованиям", — говорит венгерский политолог Габор Штир.

Обиженных много

© AP Photo / Zoltan Mathe/ MTI Люди протестуют против украинской языковой реформы напротив посольства Украины в Будапеште, Венгрия. 13 октября 2017 года © AP Photo / Zoltan Mathe/ MTI Люди протестуют против украинской языковой реформы напротив посольства Украины в Будапеште, Венгрия. 13 октября 2017 года

Венгрия не впервые призывает урезонить Киев. Еще в 2014-м представитель Будапешта на сессии ПАСЕ заявил, что Украина — "искусственное государство, в состав которого, в частности, входит Закарпатье, много лет принадлежавшее Венгрии". Затем были высказывания о том, что закарпатские венгры имеют право на двойное гражданство, национальное сообщество и даже автономию. Киев расценил это как намек на территориальные претензии. Ситуация еще более осложнилась после того, как в 2015-м боевики "Правого сектора"* устроили стрельбу в закарпатском Мукачево.

Не менее ста тысяч закарпатских венгров получили по упрощенной процедуре венгерские паспорта. Варшава выдает украинским полякам специальную карту, предоставляющую право на ускоренное оформление гражданства. О своих соотечественниках на Украине тревожатся и словаки — их тоже коснется дискриминационный закон об образовании.

"Хотя в словацких СМИ и нет такого ажиотажа, как в венгерских, но государственные и политические институты выражают беспокойство в связи с положением словацкой этнической общины на Украине", — говорит Ян Чарногурский.

С надеждой на Вашингтон

Не рассчитывая на помощь Евросоюза, Орбан нашел новый инструмент воздействия на Киев — апелляция к НАТО. Украина всячески стремится сблизиться с этой организацией, и Будапешт недвусмысленно предупреждает, что постарается заблокировать участие Киева в ежегодном саммите альянса, отмечает профессор венгерской Академии наук Пал Тамаш. "Это будет весьма чувствительный удар для Киева", — подчеркивает он.

"Кроме того, кабинет Орбана проводит евроскептический курс, у него конфликтные отношения с ЕС. А в рамках НАТО Будапешт справляется со своими обязательствами по оборонным расходам и может рассчитывать на понимание", — полагает заместитель директора Центра европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

Однако если Орбан ждет еще и политического вмешательства Вашингтона, то он ошибается. "Белый дом ясно дает понять, что за пределами сдерживания России Европа его мало волнует", — уверен российский эксперт.

В патриотическом угаре

Украина за короткий срок умудрилась испортить или осложнить отношения с целым рядом европейских стран. Если венгры пекутся о своих соотечественниках и напоминают, что закарпатские земли прежде принадлежали им, то поляки уже претендуют на собственность, некогда оставленную на территории Западной Украины. К этому следует прибавить и споры о Волынской резне — преступлении, в котором Киев никак не хочет признать свою вину.

Проблема Украины в ее ментальной провинциальности, считает Пал Тамаш. Национально-патриотический угар мешает смотреть на вещи трезво и учитывать интересы и мнения других стран, где не хуже, чем на Украине, знают и помнят историю.

"Никто не собирается снова перекраивать карту Восточной Европы, но это не значит, что Украине можно отрицать исторические реалии. Например, забывать о том, что Мукачево был в прошлом венгерским городом, с которым связана немалая часть истории этой страны. Для того чтобы Украина смогла действительно интегрироваться в Европу, ей следует вести диалог, а не выкрикивать лозунги", — говорит профессор.

Но о диалоге пока нет и речи. "С обеих сторон дело зашло слишком далеко. Украинская пресса буквально поливает Венгрию потоками ругани, а киевские политики не спешат дистанцироваться от этого", — отмечает Габор Штир.

Все дело в том, что Киев вышел на международную арену, не имея опыта самостоятельной внешней политики, указывает Ян Чарногурский.

"Наиболее заметная проблема — неспособность контролировать националистические силы, чья деятельность на Украине носит все более деструктивный характер. Такие силы сегодня есть везде, практически в каждой стране Европы, но состоятельность власти определяется возможностью сдерживать их в определенных рамках. У Киева это пока не получается", — резюмирует бывший словацкий премьер.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.