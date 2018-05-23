Пожаловаться в НАТО: Венгрия ищет управу на Киев

Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости
Новое правительство Венгрии на первом же заседании приняло и направило меморандум генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу с призывом отстаивать права закарпатских венгров и других национальных меньшинств на Украине. Таким образом, Будапешт после выборов не только не смягчил, но даже ужесточил свою позицию, апеллируя уже не к Евросоюзу, а к военному альянсу. О том, кто еще пытается защитить соотечественников от дискриминации на Украине, — в материале РИА Новости.
Первым делом — судьбы венгров
Способ решения проблемы предложили простой — вывести все национальные меньшинства, связанные с государствами — членами НАТО и проживающие на Украине, из-под действия украинских законов, нарушающих их права. Из-за этой видимой простоты меморандум носит скорее символический характер. Хотя кабинет премьера Виктора Орбана преследует и вполне конкретные цели, считает бывший премьер Словакии Ян Чарногурский.
"Я не исключаю, что, с одной стороны, Венгрия намерена сыграть на заинтересованности Киева во вступлении в НАТО, с другой — указать на то, что на Украине существует серьезная проблема с соблюдением прав национальных меньшинств, что в Брюсселе, конечно же, категорически не приветствуют", — сказал Ян Чарногурский в комментарии РИА Новости.
Новое венгерское правительство действительно волнует судьба закарпатских соотечественников. "Премьер-министр Виктор Орбан и его кабинет сразу же продемонстрировали, что ни на какое смягчение позиций Киеву рассчитывать не стоит. Хотя они готовы на компромисс, если Украина прислушается к их требованиям", — говорит венгерский политолог Габор Штир.
Обиженных много
Не менее ста тысяч закарпатских венгров получили по упрощенной процедуре венгерские паспорта. Варшава выдает украинским полякам специальную карту, предоставляющую право на ускоренное оформление гражданства. О своих соотечественниках на Украине тревожатся и словаки — их тоже коснется дискриминационный закон об образовании.
"Хотя в словацких СМИ и нет такого ажиотажа, как в венгерских, но государственные и политические институты выражают беспокойство в связи с положением словацкой этнической общины на Украине", — говорит Ян Чарногурский.
С надеждой на Вашингтон
Не рассчитывая на помощь Евросоюза, Орбан нашел новый инструмент воздействия на Киев — апелляция к НАТО. Украина всячески стремится сблизиться с этой организацией, и Будапешт недвусмысленно предупреждает, что постарается заблокировать участие Киева в ежегодном саммите альянса, отмечает профессор венгерской Академии наук Пал Тамаш. "Это будет весьма чувствительный удар для Киева", — подчеркивает он.
"Кроме того, кабинет Орбана проводит евроскептический курс, у него конфликтные отношения с ЕС. А в рамках НАТО Будапешт справляется со своими обязательствами по оборонным расходам и может рассчитывать на понимание", — полагает заместитель директора Центра европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.
Однако если Орбан ждет еще и политического вмешательства Вашингтона, то он ошибается. "Белый дом ясно дает понять, что за пределами сдерживания России Европа его мало волнует", — уверен российский эксперт.
В патриотическом угаре
Украина за короткий срок умудрилась испортить или осложнить отношения с целым рядом европейских стран. Если венгры пекутся о своих соотечественниках и напоминают, что закарпатские земли прежде принадлежали им, то поляки уже претендуют на собственность, некогда оставленную на территории Западной Украины. К этому следует прибавить и споры о Волынской резне — преступлении, в котором Киев никак не хочет признать свою вину.
Проблема Украины в ее ментальной провинциальности, считает Пал Тамаш. Национально-патриотический угар мешает смотреть на вещи трезво и учитывать интересы и мнения других стран, где не хуже, чем на Украине, знают и помнят историю.
"Никто не собирается снова перекраивать карту Восточной Европы, но это не значит, что Украине можно отрицать исторические реалии. Например, забывать о том, что Мукачево был в прошлом венгерским городом, с которым связана немалая часть истории этой страны. Для того чтобы Украина смогла действительно интегрироваться в Европу, ей следует вести диалог, а не выкрикивать лозунги", — говорит профессор.
Но о диалоге пока нет и речи. "С обеих сторон дело зашло слишком далеко. Украинская пресса буквально поливает Венгрию потоками ругани, а киевские политики не спешат дистанцироваться от этого", — отмечает Габор Штир.
Все дело в том, что Киев вышел на международную арену, не имея опыта самостоятельной внешней политики, указывает Ян Чарногурский.
"Наиболее заметная проблема — неспособность контролировать националистические силы, чья деятельность на Украине носит все более деструктивный характер. Такие силы сегодня есть везде, практически в каждой стране Европы, но состоятельность власти определяется возможностью сдерживать их в определенных рамках. У Киева это пока не получается", — резюмирует бывший словацкий премьер.
*Экстремистская организация, запрещенная в России.