"Выстрелим себе в ногу". Зачем Украина выходит из СНГ

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости, Антон Лисицын. Украина покидает Содружество независимых государств. Такие заявления звучат из Киева не первый раз. Однако реальный разрыв экономических связей с СНГ обойдется украинской экономике и гражданам страны слишком дорого. РИА Новости рассказывает, как Украина прощается, но не уходит.

"Нам там нечего больше делать"

Петр Порошенко подписал указ об отзыве представителей Украины из всех уставных органов СНГ. "Нам там нечего больше делать — мы двигаемся вместе в Европу", — объяснил глава государства.

Вскоре пресс-секретарь Министерства иностранных дел страны Марьяна Беца внесла уточнения. По ее словам, многим украинцам все-таки есть что делать в СНГ. "Мы оставим только те многосторонние договоры, которые важны для наших граждан и которые соответствуют национальным интересам Украины", — пояснила она.

Выход из СНГ Порошенко анонсировал в апреле. Тогда же в Киеве сообщили о возможной отмене некоторых положений Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией от 1997 года. Из него Украина тоже пока не вышла.

Как объясняет замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев, подобная двойственность и раньше была присуща украинской внешней политике.

"В 1992 году, когда решался вопрос раздела активов Советского Союза, Россия предложила нулевой вариант: другие страны не выплачивают долги СССР, но отказываются от внешних активов Советского Союза. Все согласились, кроме Украины, которая ничего не подписала. Де-факто они дождались, пока Россия выплатила все долги, а потом подняли вопрос о возврате собственности. Так и с СНГ — они оставили дверь открытой, не до конца оформив свое членство в этой организации", — объясняет эксперт.

На двух стульях

Прецедент на постсоветском пространстве имеется. После "пятидневной войны" 2008 года Тбилиси инициировал выход из Содружества независимых государств, в 2009 году этот процесс был завершен. Но Грузия осталась участником нескольких десятков выгодных ей многосторонних договоров в рамках СНГ. По словам Суздальцева, Украина может поступить так же. "В Киеве идут к тому же формату, но принимают театральные позы. Это выглядит очень забавно, Порошенко объявил об отзыве всех представителей Украины из органов СНГ. Но этих представителей в органах СНГ не нашли. Этот театр для Запада: мы-де рвем с Россией", — говорит он.

Ситуация с выполнением поручения украинского президента действительно сложилась комическая. В исполкоме СНГ рекомендовали поинтересоваться у Киева, кого персонально они отозвали, поскольку представителей Украины в этом органе Содружества нет.

Хотя Киев до сего дня успешно вел политику "и тут и там", сейчас могут возникнуть сложности. Например, с договором о зоне свободной торговли Содружества. "В рамках российско-украинских отношений Киев вышел из этого соглашения, так как Украина находится в ЗСТ с Европейским союзом, но с Белоруссией и Казахстаном они состоят в соглашении о зоне свободной торговли СНГ. И, наверное, им придется это как-то урегулировать", — отмечает Суздальцев.

Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин считает, что Киев был бы рад усидеть на двух стульях, но не во всем это у него получится. "Формально та страна, которая выходит из Содружества, должна заново заключать и ратифицировать договоры, подписанные в рамках СНГ. Ратифицирует ли их нынешняя Верховная рада?" — задается вопросом эксперт.

Даже такой сугубо демонстративный выход из СНГ, который намерен предпринять Киев, существенно осложнит жизнь украинцам и создаст новые проблемы национальной экономике. "Но кого это остановит? Я могу, наверное, час перечислять действия украинского руководства, не выгодные Украине. Начиная с ассоциации с Евросоюзом и запрета на воздушное сообщение между Россией и Украиной. Да, все это неприятно гражданам страны, бьет по экономике, но политически устраивает тех, кто сейчас сидит в Киеве. Они уже не раз, фигурально выражаясь, стреляли себе в ногу. Почему бы опять не выстрелить?" — резюмирует Жарихин.

"Не съем, но понадкусываю"

Казахстанский эксперт по евразийской интеграции Марат Шибутов описывает сотрудничество Киева с СНГ так: "Как в анекдоте — не съем, но понадкусываю. Украина пользовалась всеми преимуществами, однако не платила взносы и не участвовала в работе организации".

"Выход из СНГ может означать выход из договоров по правоохранительной линии, по техническим стандартам, образованию и так далее. Но для политического руководства Украины не имеет значения экономическая цена. Они провозгласили борьбу с врагом — с Россией. Если они в придачу еще и потеряют рынки Казахстана, Белоруссии и Киргизии, то и это их не сильно огорчит. На войне как на войне. Да, это ускорит превращение Украины из индустриально-аграрной страны в аграрно-индустриальную и даже просто аграрную. Но… в Киеве заплатят и эту цену", — говорит эксперт.

Заявления Порошенко о том, что Киев порывает с СНГ, рассчитаны и на внутреннюю аудиторию в преддверии президентских выборов в 2019 году. Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник объясняет: "Порошенко вышел из СНГ на столько, на сколько вошел в Европу. Это всего лишь громкие слова перед выборами, ориентированные на злобное агрессивное меньшинство. Нельзя выйти оттуда, где вас не было".

Олейник убежден, что Украине не удастся пользоваться и дальше всеми преимуществами зоны свободной торговли СНГ. "Если вдруг окажется, что на Украине бананы с наклейками других стран растут, то реакция будет немедленной, — иронизирует бывший украинский парламентарий. — Винницкий гешефт и философия дешевого торгаша не проходят в межгосударственных отношениях".

Это уже не первая попытка Киева покинуть СНГ. Так, в марте 2014-го Андрей Парубий, тогда — секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), заявил, что СНБО запускает процесс выхода страны из СНГ.

Глава украинского МИД Павел Климкин позднее фактически дезавуировал воинственную риторику Парубия, сообщив, что Украине покидать Содружество пока нецелесообразно.

В 2015-м в Киеве собирались выйти из системы розыска преступников в СНГ. Потом вроде как передумали. В 2016-м уже Климкин заявил, что на Украине изучают возможность выхода из СНГ и он лично "последователен" в этом вопросе.

В том же 2016-м на саммите в Бишкеке представитель Украины возразил против председательства России на Совете глав СНГ. В ответ российский президент Владимир Путин напомнил, что Киев не подписывал и не ратифицировал устав Содружества, поэтому не может вносить предложения по его работе.

В этой истории, длящейся уже не первый год, активность проявляет только Киев. В отличие, например, от Brexit, где между Лондоном и Брюсселем наблюдается явный конфликт интересов. В СНГ к политическим акциям нынешней Украины относятся, в общем-то, с безразличием.