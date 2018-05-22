Госдеп выступил против обращения Палестины в Международный уголовный суд

ВАШИНГТОН, 22 мая — РИА Новости. Госдеп США выступил против обращения Палестины в Международный уголовный суд из-за действий Израиля и назвал такие действия "контрпродуктивными".

"Мы выступаем против действий, предпринятых против Израиля в Международном уголовном суде, поскольку мы считаем это контрпродуктивным. Это не помогает делу мира", — заявила официальный представитель госдепа США Хезер Науэрт журналистам на брифинге.

МИД Израиля назвал "циничным шагом, не имеющим юридического значения", обращение палестинцев в Международный уголовный суд с просьбой расследовать преступления, в совершении которых они обвиняют израильтян. В заявлении внешнеполитического ведомства Израиля говорится, что рассмотрение израильско-палестинских дел выходит за рамки юрисдикции гаагского трибунала.

Во вторник глава палестинского МИД Рияд аль-Малики передал в МУС обращение в связи с действиями Израиля и заявил о наличии достаточных оснований для немедленного начала расследования "преступлений, совершенных на территории Государства Палестины… официальными лицами и другими гражданами Израиля".

Израильтяне обвинили палестинские власти в подстрекательстве к терроризму, а также использовании женщин и детей в качестве "живых щитов" для прикрытия посягательств на "безопасность граждан еврейского государства".

Акции протеста начались в секторе Газа 14 мая на фоне 70-й годовщины образования Израиля и переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Израильские солдаты вели огонь на поражение по участникам протестов. В столкновениях погибли более сотни палестинцев.