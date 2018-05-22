Госдеп США заявил о высоком уровне насилия на востоке Украины

ВАШИНГТОН, 22 мая — РИА Новости. Официальный представитель госдепа США Хезер Науэрт заявила о крайне высоком уровне насилия на востоке Украины, призвав Россию "прекратить агрессию".

Ранее в оперативном командовании самопровозглашенной ДНР заявили, что украинские силовики предприняли попытку наступления в районе Горловки — один ополченец убит, трое взяты в плен, потери силовиков составили пять человек. Сообщалось о четырех пострадавших при обстреле города. Позднее в командовании заявили о новой атаке со стороны силовиков.

"Я бы хотела привлечь ваше внимание к продолжающейся российской агрессии на Украине. Уровень насилия за эту неделю стал одним из самых высоких за год. Пять украинских солдат теперь мертвы и 23 человека ранены. Тринадцатилетний мальчик и его отец были убиты на территории, контролируемой украинским правительством, когда артиллерийский снаряд попал в их дом", — сказала Науэрт на брифинге журналистам.

Представитель госдепа утверждает, что "Кремль контролирует насилие на востоке Украины, и мог покончить с насилием уже завтра, если Кремль хотел бы этого". "Россия заявляет о том, что хочет защитить русскоговорящий народ, но как спецпредставитель по украинским переговорам Курт Волкер отмечал много раз, нет места опаснее для русскоязычного населения сейчас, чем восток Украины", — добавила дипломат.

"Мы призываем Россию прекратить свою агрессию на Украине и придерживаться своих обязательств в рамках минских соглашений", — резюмировала Науэрт.

По данным СК РФ, с 16 по 18 мая военнослужащие ВС и Нацгвардии Украины произвели прицельные артобстрелы из тяжелых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры, не являющихся военными целями, в городе Горловке. Артобстрелы продолжились 19 и 20 мая. Помимо Горловки, были нанесены удары по объектам гражданской инфраструктуры в поселке Зайцево. В результате погибли четыре мирных жителя, среди которых три женщины, одна пенсионного возраста. Еще четверо гражданских лиц были ранены.

РФ ранее неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта или субъектом минских соглашений по урегулированию.