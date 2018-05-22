Власти украинского города использовали на Дне Европы карту с двумя Крымами

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. В украинском городе Черновцы по случаю Дня Европы установили баннер, на котором оказалось два Крыма.

Как передает "Украина.ру", карту установили на Соборной площади города перед выступлением местных чиновников. На баннере выделена территория Украины, окрашенная в цвета государственного флага. При этом создатели стенда разместили на карте два Крыма. Один из них оказался украинским, а другой "возник"на территории Румынии и Болгарии.

На ошибку администрации обратили внимание пользователи социальных сетей. Некоторые из них сначала даже не поверили в подлинность фотографий.

"Так правильно — один российский, один наш. Будет еще кто-то претендовать — нарисуем еще (черный юмор)", — пошутил Георгий Мазурашу.

"На их картах аж два Крыма", — написал Василий Забродский.

Полуостров стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.