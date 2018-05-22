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Встреча с Цукербергом разочаровала депутатов Европарламента

23:3322.05.2018
(обновлено: 23:41 22.05.2018)
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© AP Photo / Paul SakumaГлава Facebook Марк Цукерберг. Архивное фотоГлава Facebook Марк Цукерберг. Архивное фото
© AP Photo / Paul Sakuma

БРЮССЕЛЬ, 22 мая – РИА Новости. Ряд европарламентариев, участвовавших во вторник в слушаниях с участием Марка Цукерберга, остались разочарованы его ответами, выразив мнение, что глава Facebook не смог их убедить в стремлении и возможностях компании изменить функционирование соцсети.

Марк Цукерберг. Архивное фото
© AFP 2018 / Josh Edelson
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Встреча Цукерберга с главами парламентских фракций прошла в Европарламенте во вторник. В ходе встречи глава Facebook попытался успокоить депутатов по поводу сохранности личных данных пользователей, заявив, что компания уже приняла меры по отсеву ненадежных приложений, изменила систему реагирования на проблемный контент и создает новые инструменты для обеспечения конфиденциальности.

"То, что представил сегодня Цукерберг, не было особенно убедительным", — заявил журналистам после встречи глава самой влиятельной фракции Европарламента — "Европейской народной партии" Манфред Вебер.

"Он не смог гарантировать, что очередной скандал Cambridge Analytica не повторится в ближайшее время, не пообещал ничего большего, чем то, что уже предусмотрено европейским законодательством, и этого недостаточно", — считает евродепутат. Вебер также отметил, что Цукерберг не ответил на все поставленные перед ним вопросы.

Глава Facebook Марк Цукерберг. Архивное фото
© AFP 2018 / Kimihiro Hoshino
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С сарказмом прокомментировал итоги встречи лидер фракции либералов и демократов Ги Верхофстадт. "Этот новый смелый мир господина Цукерберга, в котором десятки тысяч сотрудников Facebook решают, что такое поддельные новости, а что нет, пугает меня. Это общественная задача для органов государственной власти", — написал он в своем аккаунте в Twitter. ‏

Парламентарий также остался недоволен тем, что "заранее подготовленный формат встречи был неуместным и сделал так, что Цукерберг смог избежать наших вопросов".

"Я надеюсь, что будут получены письменные ответы от Facebook. Если на них не будет точного и детального ответа, то должны быть задействованы органы ЕС по вопросам конкуренции", — заявил он.

"Я не сомневаюсь, что Цукерберг гений, но есть риск, что его наследие будет заключаться в том, что он создал компанию, похожую на Франкенштейна, который вышел из-под его собственного контроля", — продолжил глава фракции либералов и демократов.

В распространенном заявлении фракции Альянса либералов и демократов за Европу отмечается, что "ответы Цукерберга были неадекватными, а пользователи Facebook, чьи данные были использованы не должным образом, имеют право получить компенсацию".

Логотип Facebook. Архивное фото
© AFP 2018 / Pornchai Kittiwongsakul
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Разочарованными остались и представители фракции "зеленых". "Неутешительно видеть, что вопросы нашего сопредседателя остались без ответа. Как и ожидалось, формат этого слушания, предложенный спикером, помог боссу Facebook уклониться от общественного контроля", — заявили в пресс-службе фракции.

Фракция консерваторов и реформистов Европы также отметила, что Цукерберг предпочел избежать некоторых неудобных вопросов. "Я был удивлен, услышав от Facebook подтверждение, что они должны собирать данные пользователей для целей безопасности. Некоторые люди могут спросить, кому нужен Интерпол, когда у вас есть Марк Цукерберг", — иронизирует глава фракции Сайед Камалл.

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