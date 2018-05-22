США не стремятся сменить режим в Иране, заявили в Госдепе

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. США не стремятся сменить режим в Иране, решение о будущем страны должен принимать ее народ, заявила официальный представитель Госдепартамента Хезер Науэрт.

Ранее глава американского внешнеполитического ведомства Майк Помпео сказал, что иранцы должны выбрать, "какое правительство они хотят для себя". Если этого не произойдет, США продолжат занимать жесткую позицию по отношению к Тегерану, подчеркнул он.

На брифинге во вторник журналисты поинтересовались у Науэрт, стоит ли понимать слова Помпео как стремление США к "смене режима" в Иране.

"Думаю, он (Помпео) говорит о том, что это остается за народом Ирана… Наша политика — это не смена режимов", — сказала представитель Госдепа на брифинге.

Она также повторила традиционные обвинения в адрес властей Ирана в нарушении прав человека и заявила о "возрастающем уровне разочарования" иранцев в собственном правительстве.

Иранская ядерная сделка

Тегеран и шестерка международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году подписали документ об урегулировании иранской ядерной проблемы.

Участники соглашения приняли Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Его выполнение снимало с Тегерана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны Совбеза ООН, США и Евросоюза, наложенные из-за ядерных разработок.

Трамп неоднократно критиковал сделку и обвинял Иран в нарушениях СВПД. В начале мая хозяин Белого дома объявил о выходе из многостороннего соглашения. При этом американский лидер пообещал не только вернуть старые санкции, но и ввести новые ограничения.

В то же время остальные посредники неоднократно предостерегали Соединенные Штаты от такого шага.

Так, французский лидер Эммануэль Макрон заявлял, что отказ США от ядерной сделки может привести к войне. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что такое решение лишит мир одного из важнейших документов по режиму нераспространения ядерного оружия. Критика в адрес Вашингтона также звучала из Лондона и Берлина.