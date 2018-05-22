МВД Белоруссии расценило флаг ЛГБТ на посольстве Британии как пропаганду

МИНСК, 22 мая — РИА Новости. Министр внутренних дел Белоруссии Игорь Шуневич заявил, что ведомство посчитало нужным отреагировать публичным комментарием на размещение на здании посольства Великобритании в Минске радужного флага (символ ЛГБТ-сообщества), так как расценило такое действие как пропаганду.

Ранее МВД распространило комментарий, в котором выразило сожаление в связи с тем, что 17 мая (Международный день борьбы с гомофобией) над посольством Великобритании в Минске был вывешен радужный флаг — символ людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. В министерстве назвали это неудачной идеей и вызовом традиционным ценностям. Посол Великобритании в Минске Фиона Гибб поясняла, что таким образом диппредставительство способствует "продвижению прав ЛГБТ-сообщества" и обращает внимание общественности "на ЛГБТ-людей и дискриминацию, с которой они сталкиваются".

Вместе с тем комментарий МВД вызвал неоднозначную реакцию в обществе. Так, некоторые жители страны выразили удивление в связи комментарием, называя его идеологическим, и даже начали собирать в интернете подписи под петицией с требованием к министерству воздержаться от заявлений, по их мнению, способных разжечь вражду в обществе.

"Мы полагаем, что не реагировать на подобного рода события мы не имеем никакого права, это внутреннее дело, в том числе нашего министерства, поскольку демонстрация этого атрибута происходит открыто в столице, его лицезреют, спрашивают "что это?" даже несведущие люди и получают соответствующий комментарий… Я это называю пропагандой того образа жизни, который нам неприемлем", — сказал министр во вторник в интервью телеканалу "Беларусь 1".

Он подчеркнул, что это и стало основным мотивом, который побудил ведомство дать свой комментарий.

Министр заявил о существовании в Белоруссии "проблемы проникновения в общество несвойственных, противоестественных и иных деструктивных особенностей идеологии". "И больших иммунитетов у нас, к сожалению, кроме нашей истории, наверное, религии, нет", — подчеркнул он.