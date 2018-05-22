Помпео озвучил условия, при которых США "улучшат жизнь" северокорейцев

ВАШИНГТОН, 22 мая — РИА Новости. США в случае денуклеаризации КНДР готовы "улучшить жизнь" северокорейцев, заявил госсекретарь Майк Помпео.

"Если мы сделаем это правильно и добьемся денуклеаризации, то США будут способны предоставить им (КНДР — ред.) много всего, что сможет улучшить жизнь людей в Северной Корее", — сказал Помпео журналистам во вторник

Госсекретарь США также отметил, что в ходе личного общения с лидером КНДР Ким Чен Ыном у него сложилось впечатление, что тот "ценит американские технологии и ноу-хау, как представляющие ценность для народа Северной Кореи".

Президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын намерены провести встречу 12 июня в Сингапуре. Они должны обсудить возможность нормализации отношений для того, чтобы КНДР не чувствовала угрозы для своей безопасности и прекратила ядерно-ракетные программы.

Ранее агентство Ренхап сообщило, что КНДР угрожает отменить встречу из-за совместных военных учений Вашингтона и Сеула. Однако позже президент США заявил, что страны продолжают подготовку к саммиту. По его словам, в Вашингтоне не получали уведомление от КНДР по отмене двустороннего саммита на высшем уровне.