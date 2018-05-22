Помпео заявил, что Иран может "легко выполнить" требования США

ВАШИНГТОН, 22 мая — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Иран может "легко выполнить" ранее изложенные требования США.

Помпео накануне выступил с программной речью, изложив список из 12 требований к Ирану после выхода Вашингтона из ядерной сделки. В частности, госсекретарь сообщил, что США будут осуществлять на Тегеран "беспрецедентное финансовое давление". Помпео, в частности, потребовал от Ирана вывести свои силы с территории Сирии.

По словам Помпео, то, что США попросили сделать от Ирана, "легко выполнить".

МИД Ирана прокомментировал заявления Помпео, назвав их "ничтожными, несостоятельными, оскорбительными", и охарактеризовал эти слова как вмешательство в дела Ирана. Ведомство сообщило, что Иран как член ООН, оставляет за собой право на законные действия в связи с этими заявлениями и угрозами.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Трамп также заявил о восстановлении всех санкций, в том числе и вторичных (в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном), действие которых было приостановлено в результате достигнутой сделки.