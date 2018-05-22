Испанские судьи и прокуроры провели широкомасштабную забастовку

МАДРИД, 22 мая – РИА Новости. Забастовка судей и прокуроров состоялась во вторник в Испании, требования бастующих – независимость судебных органов и улучшение условий труда.

Организаторами забастовки выступили семь ассоциаций, в ней приняли участие 65% судей страны (3 537 из 5 407) и 52% прокуроров (1297 из более 2,5 тысяч), свидетельствуют данные ассоциации "Судьи для демократии".

Эта первая широкомасштабная забастовка представителей судебных органов с 2013 года.

Начиная с марта, правда, судьи проводили различные акции, самая крупная 10 мая была вызвана заявлениями министра юстиции страны Рафаэля Катала в отношении одного из судей, выступившего с особым мнением по громкому делу об изнасиловании 18-летней девушки в Памплоне. Тогда прокуратура требовала признать это преступление, участниками которого стали пять мужчин, групповым изнасилованием. В результате судьи не нашли этого состава преступлений, приговорили обвиняемых по статье "сексуальные домогательства" к девяти годам заключения каждого (вместо 22, которых требовала прокуратура), при этом один из судей заявил о невиновности подсудимых. "Все знают, что у этого судьи (который выступил с особым мнением – ред.) определенная проблема", — заявил тогда министр юстиции Рафаэль Катала, вызвав возмущение судей.

Среди требований судей — изменение системы выборов в Генеральный совет судебной власти – с тем, чтобы 12 из 21 члена выбирались судьями. Кроме того, они требуют большей прозрачности в назначениях судей Верховного суда и Высших судов автономных сообществ. Еще одним требованием стало повышение зарплат.

В последнее время судебные органы Испании завалены многочисленными делами. Только по делам, связанными с "каталонской проблемой", возбуждены десятки уголовных дел. В адрес судебных органов – в первую очередь Конституционного суда, Национальной судебной палаты, Верховного суда и Высшего суда Каталонии – звучат обвинения в том, что они не являются независимыми органами, а действуют по указаниям испанского правительства.

"В Испании у людей впечатление, что судебная система не столь независима, какой должна быть", — заявил журналистам представитель ассоциации "Судьи для демократии Игнасио Гонсалес Вега.

Министр юстиции Рафаэль Катала заявил журналистам, что у него "нет существенных разногласий" с требованиями бастующих, и что часть учтена в проекте бюджета на этот год. Если бюджет, который находится на рассмотрении парламента, утвердят, то в стране будет создано 300 рабочих мест в судебной системе – судей и прокуроров, а на улучшение компьютерных систем в судебных органах будет выделено 130 миллионов евро.