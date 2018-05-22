Жители Флориды по ошибке получили оповещение об атаке зомби

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Жители города Лейк Уорт, штат Флорида по ошибке получили рассылку с оповещением о нападении зомби, сообщает издание Palm Beach Post.

Как пишет издание, сообщения были разосланы ночью в воскресенье во время отключения электроэнергии. Рассылку получили около 7,8 тысяч человек.

Позднее власти города сообщили, что сообщения были отправлены непредумышленно. "Я хочу подчеркнуть, что в Лейк Уорте нет никакой активности зомби, приносим извинения за сообщение", — сообщил сотрудник по общественной информации Бен Керр.

Подача электроэнергии была восстановлена спустя 27 минут.