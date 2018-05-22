Глава британского комитета недоволен тем, как допрашивали Цукерберга в ЕП

ЛОНДОН, 22 мая – РИА Новости, Мария Табак. Глава комитета по цифровым технологиям, культуре, спорту и СМИ палаты общин британского парламента Дэмиан Грин раскритиковал то, как во вторник допросили основателя Facebook Марка Цукерберга европарламентарии.

Комитет проводит расследование под названием "Фейковые новости". В его рамках парламентарии изучают, в том числе, вопрос о якобы имевшем место вмешательстве России в референдум по Brexit 2016 года. В конце апреля перед комитетом выступил директор Facebook по технологиям Майк Шрепфер, однако его ответы сочли неудовлетворительными. Теперь комитет требует от Цукерберга лично ответить на вопросы британских депутатов. К сегодняшнему выступлению основателя Facebook в Европарламенте комитет передал вопросы, которые хотел бы задать Цукербергу.

"Какая упущенная возможность для проверки по многим важным вопросам, заданным европарламентариями… К сожалению, формат вопросов позволил господину Цукербергу выбирать, на что отвечать, и не отвечать по каждому отдельному пункту", — говорится в заявлении Коллинза, переданном в РИА Новости.

Он отметил, что недостаточно были раскрыты такие темы, как "теневые" страницы, обмен информацией между WhatsApp и Facebook, возможность отписаться от политической рекламы и "истинный масштаб нарушений в том, что касается данных, на платформе".

"Я передаю явное разочарование коллег в комнате, чувствовавших, что дискуссия заглушается. Наступило время мистеру Цукербергу согласиться выступить перед комитетом по цифровым технологиям, культуре, спорту и СМИ, чтобы дать пользователям Facebook ответы на вопросы, которые они заслуживают", — отметил Коллинз.