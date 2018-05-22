США продолжают готовиться к саммиту с лидером КНДР

ВАШИНГТОН, 22 мая — РИА Новости. США продолжают готовиться к саммиту с лидером КНДР Ким Чен Ыном, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Мы продолжаем готовиться, посмотрим, что произойдет", — сказала Сандерс на брифинге во вторник.

Ранее Белый дом объявил, что президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын намерены встретиться 12 июня в Сингапуре.

На прошлой неделе КНДР пригрозила отменить саммит, сославшись на очередные военные учения США и Южной Кореи.

Трамп встретился во вторник в Вашингтоне с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.