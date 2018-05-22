МОМ сообщила о спасении 386 мигрантов в пустыне Нигера

ЖЕНЕВА, 22 мая — РИА Новости, Елизавета Исакова. Международная организация по миграции (МОМ) сообщила о спасении 386 мигрантов в пустыне Республики Нигер.

Согласно информации, опубликованной на странице в Facebook миссии МОМ в Нигере, спасательная операция состоялась на прошлой неделе в регионе Агадеш.

Сотрудники миссии преодолели расстояние в 213 км в пустыне между городами Арлит и Ассамака, где было обнаружено 386 мигрантов из соседних стран. Люди остались в пустыне с малым запасом воды, без еды и документов. Все они были перевезены в Арлит.

Большая часть из обнаруженных мигрантов согласилась поучаствовать в программе добровольного возвращения на родину, которая осуществляется совместно МОМ и Евросоюзом. В настоящее время люди находятся в транзитном центре МОМ в Арлите.