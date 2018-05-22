ЛОНДОН, 22 мая — РИА Новости, Денис Ворошилов. В русофобском угаре правительство Великобритании ставит под угрозу репутацию Соединенного Королевства не только как партнера в международных делах, но и как государства, придерживающегося принципа верховенства права.
Так пресс-секретарь посольства РФ в Лондоне прокомментировал РИА Новости недавние высказывания главы британского МИД Бориса Джонсона об ужесточении санкций против РФ.
Ранее, находясь в Аргентине, Джонсон не исключил ужесточения санкций против России, после того как Британия выйдет из ЕС и сможет действовать самостоятельно.
По его словам, в посольстве обратили внимание и на заявления британского министра о желании "навалиться на близких людей Путина".
"Вряд ли этот путь поможем реализовать идею "глобальной Британии" после выхода из Европейского союза", — добавил он.
В понедельник международный комитет британского парламента призвал правительство ввести санкции против большего числа лиц, связанных с властными структурами России, а также нарушающих права человека, и ужесточить их.