ЛОНДОН, 22 мая — РИА Новости, Денис Ворошилов. В русофобском угаре правительство Великобритании ставит под угрозу репутацию Соединенного Королевства не только как партнера в международных делах, но и как государства, придерживающегося принципа верховенства права.

Так пресс-секретарь посольства РФ в Лондоне прокомментировал РИА Новости недавние высказывания главы британского МИД Бориса Джонсона об ужесточении санкций против РФ.

Ранее, находясь в Аргентине, Джонсон не исключил ужесточения санкций против России, после того как Британия выйдет из ЕС и сможет действовать самостоятельно.

"Мы становимся свидетелями того, как в русофобском угаре правительство ставит под угрозу репутацию Великобритании не только как партнера в международных делах (это мы видели в случае с подключением союзников к реакции на инцидент в Солсбери, который, как всем становится ясно, является провокацией британских спецслужб), но и как государства, исповедующего принципы верховенства права, равенства всех перед законом, незыблемости собственности и свободы экономической конкуренции", — ответил пресс-секретарь на вопрос о высказываниях Джонсона.

По его словам, в посольстве обратили внимание и на заявления британского министра о желании "навалиться на близких людей Путина".

"Воспринимаем их как продолжение ничем не обоснованной агрессивной линии консервативного правительства в отношении России. Особенно показательно, что глава Форин-офиса сетует на законодательные ограничения, которые, дескать, мешают Лондону принимать более жесткие меры против нашей страны", — сказал пресс-секретарь.

"Вряд ли этот путь поможем реализовать идею "глобальной Британии" после выхода из Европейского союза", — добавил он.

В понедельник международный комитет британского парламента призвал правительство ввести санкции против большего числа лиц, связанных с властными структурами России, а также нарушающих права человека, и ужесточить их.