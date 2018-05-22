В ЕС пообещали принять меры в ответ на выборы в Венесуэле

БРЮССЕЛЬ, 22 мая – РИА Новости. Прошедшие в Венесуэле выборы не соответствовали "минимальным международным стандартам", поэтому ЕС и государства-члены подтверждают намерение рассмотреть вопрос о принятии "адекватных мер", говорится в распространенном во вторник заявлении главы европейской внешнеполитической службы Федерики Могерини.

В Венесуэле 20 мая прошли президентские выборы. По данным Национального избирательного совета (НИС) Венесуэлы, действующий глава государства Николас Мадуро победил на выборах и набрал 6,19 миллиона голосов избирателей.

"Президентские и региональные выборы прошли без общенационального соглашения о графике их проведения и без соблюдения минимальных международных стандартов для заслуживающего доверия процесса, без соблюдения политического плюрализма, демократии, транспарентности и верховенства права", — говорится в заявлении от имени ЕС.

"Поэтому, как было указано в нашем заявлении от 19 апреля, ЕС и государства-члены рассмотрят вопрос о принятии адекватных мер", — отмечается в сообщении.

ЕС также призвал правительство Венесуэлы "освободить всех политических заключенных".

"Венесуэла срочно нуждается в политическом решении для того, чтобы положить конец нынешнему кризису и, прежде всего, удовлетворить самые насущные гуманитарные потребности своего народа. ЕС вновь заявляет о необходимости восстановления демократического процесса и о важности того, чтобы страна добивалась политического и подлинно согласованного решения", — заявила Могерини.