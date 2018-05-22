Цукерберг заявил о принятии мер для недопущения утечки данных разработчикам

БРЮССЕЛЬ, 22 мая – РИА Новости. Глава компании Facebook Марк Цукерберг заверил европарламентариев, что разработчики приложений впредь не смогут получать такой же доступ к личным данным пользователей, как это произошло с Cambridge Analytica, и что компания изучает другие приложения, которые могут иметь такие возможности.

"На данный момент мы исследовали тысячи приложений и приостановили более 200", — сообщил он.

Цукерберг признал, что в последние два года компания "сделала недостаточно" для предотвращения злоупотреблений различными инструментами в соцсети. "И это касается фальшивых новостей, иностранного вмешательства в выборы и разработчиков, злоупотребляющих информацией людей", — отметил он, признав ошибку и попросив извинения перед европарламентариями.

Сейчас, по его словам, Facebook меняет систему реагирования на проблемный контент, действуя более инициативно в его выявлении. При этом они заверил, что компания не станет удалять контент, исходя из каких-либо политических соображений.

По его словам, понадобится время, чтобы воплотить в жизнь все изменения, однако уже к концу текущего года компания планирует вдвое увеличить число количество сотрудников, работающих над задачами обеспечения безопасности в сети.