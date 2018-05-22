Трамп заявил, что отношение Ким Чен Ына к переговорам с США изменилось

ВАШИНГТОН, 22 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что отношение лидера КНДР Ким Чен Ына к переговорам с США изменилось после его второго визита в Китай и переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.
По его словам, вторая встреча была для всех сюрпризом. Трамп отметил, что "не винит никого", назвав при этом председателя КНР "игроком в покер мирового уровня".
Президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын намерены встретиться 12 июня в Сингапуре. На прошлой неделе КНДР пригрозила отменить саммит, сославшись на очередные военные учения США и Южной Кореи.