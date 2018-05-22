МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Прокуратура в Германии начала предварительное расследование в отношении главы федерального ведомства по делам миграции и беженцев (BAMF) Ютты Кордт на фоне подозрений о махинациях при предоставлении убежища мигрантам, пишет издание Bild со ссылкой на представителя прокуратуры Нюрнберга.

На прошлой неделе BAMF заявило, что проверит 18 тысяч положительных решений о предоставлении убежища беженцам, принятых с 2000 года.

Отмечается, что расследование проводится прокуратурой Нюрнберга. Кордт подозревается в пособничестве "нелегальному пребыванию" ряда лиц на территории Германии. Кроме того, следствие проводится в отношении еще трех сотрудников ведомства, занимающих руководящие посты.

Ранее стало известно, что прокуратура Бремена начала расследование в отношении бывшей руководящей сотрудницы BAMF, которую подозревают в том, что она c 2013 по 2016 год в 1200 случаях безосновательно одобрила заявки на предоставление статуса беженца. Дело ведется в связи с подозрением во взяточничестве и подстрекательстве к незаконной подаче заявлений о предоставлении убежища, совершенном группой лиц.

В апреле МВД Германии сообщило, что будет проведена проверка 4,5 тысячи решений филиала BAMF в Бремене.