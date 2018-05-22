МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Прокуратура в Германии начала предварительное расследование в отношении главы федерального ведомства по делам миграции и беженцев (BAMF) Ютты Кордт на фоне подозрений о махинациях при предоставлении убежища мигрантам, пишет издание Bild со ссылкой на представителя прокуратуры Нюрнберга.
На прошлой неделе BAMF заявило, что проверит 18 тысяч положительных решений о предоставлении убежища беженцам, принятых с 2000 года.
Отмечается, что расследование проводится прокуратурой Нюрнберга. Кордт подозревается в пособничестве "нелегальному пребыванию" ряда лиц на территории Германии. Кроме того, следствие проводится в отношении еще трех сотрудников ведомства, занимающих руководящие посты.
В апреле МВД Германии сообщило, что будет проведена проверка 4,5 тысячи решений филиала BAMF в Бремене.