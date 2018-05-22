В ДНР рассказали о срыве плана ВСУ занять Горловку

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Под Горловкой за сутки при попытке наступления погибли около двадцати украинских силовиков. Об этом заявил замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, силам ДНР удалось сорвать план Киева укрепиться на господствующих высотах и войти в Горловку.

Басурин также сообщил, что ополченцы уничтожили танк, БМП и станцию контрбатарейной борьбы, "с помощью которой украинские силовики корректировали огонь артиллерии по мирным жителям".

Петля вокруг Донецка

Ранее о целях наступления силовиков изданию "Страна.ua" рассказал источник в штабе Операции объединенных сил. По его словам, они хотят "затянуть петлю" вокруг Донецка.

"Горловка окружена выгодными высотами, в том числе в поселке Южный, тот, кто владеет опорными позициями на этих высотах, по сути, владеет городом. С них легко простреливается весь город", — отметил офицер.

Как подчеркнул собеседник издания, если силовики возьмут под контроль высоты, саму Горловку армия ДНР сдаст без боя, поскольку "погибать там нет смысла".

Источник назвал Горловку стратегическим плацдармом для наступления на Дебальцево и Енакиево, а потом — на Донецк.

"ВСУ формально не нарушает минских договоренностей — высоты вокруг Горловки относятся к так называемой серой зоне. И мы имеем полное право занять "серую зону", такое передвижение наступлением как бы не считается", — добавил офицер.

Причины обострения

Политолог Максим Жаров в эфире радио Sputnik предположил, что обострение ситуации на юго-востоке Украины связано с приездом в регион спецпредставителя США по Украине Курта Волкера. По его словам, это провоцирует власти ЛНР и ДНР на выполнение Минских соглашений по варианту, устраивающему Киев и не устраивающему республики.

Как отметил политолог, каждый раз, когда Волкер приезжает на Украину, Киев начинает пытаться сдвигать линию фронта, пытаться захватывать "серые зоны", которые находятся рядом с линией разграничения, определенной Минскими соглашениями.

Иллюстрация единого сценария

Свою точку зрения на причины обострения в Донбассе выразил также политолог Семен Уралов.

Он отметил, что силы ВСУ активизируются под внешнеполитическим давлением. По его словам, в этот раз одним из факторов стал готовящийся Чемпионат мира по футболу.

"В этой связи закручиваются различные линии — британская линия, связанная с немного подзатихшим сейчас "делом Скрипалей", отдельно есть линия, связанная с давлением на российских бизнесменов через санкционные списки… И просто Украине в этом всем отведена роль такого "застрельщика", "зачинщика"", — считает политолог.

Он заключил, что обострение в Донбассе — это просто иллюстрация единого сценария.

Ситуация на линии соприкосновения обострилась на минувших выходных, когда ВСУ несколько раз обстреляли Горловку, расположенную в 40 километрах к северу от Донецка. Вооруженные силы ДНР отбили нападение и полностью контролируют ситуацию, добавили в штабе.