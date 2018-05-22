МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил персоной нон грата поверенного в делах США Тодда Робинсона.

"Требую, чтобы он покинул страну в течение 48 часов", — заявил Мадуро во время выступления в Национальном избирательном совете, куда он прибыл для церемонии вступления в должность главы государства.

В воскресенье в Венесуэле прошли президентские выборы. По данным Национального избирательного совета Венесуэлы, действующий глава государства Николас Мадуро получил 5,8 миллиона голосов (около 68%). Всего в голосовании приняли участие чуть более 46% избирателей.

США назвали выборы фиктивными, а их результат — нелегитимным. Глава Госдепа Майк Помпео пообещал принять экономические и дипломатические меры для "восстановления демократии" в латиноамериканской стране.

В российском МИД заявили, что такая позиция создает опасный прецедент. Как отметили в ведомстве, таким образом Соединенные Штаты и некоторые другие государства увязывают легитимность избирательного процесса не с позицией международных наблюдателей, а с точкой зрения отдельных стран.

В понедельник Дональд Трамп подписал указ, который запрещает американским гражданам и юридическим лицам операции с суверенным долгом Венесуэлы. Кроме того, теперь нельзя использовать в качестве залога любые долговые обязательства и доли в любых компаниях и организациях, где Каракас владеет более чем 50% акций.