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В мире

В ДНР сообщили о срыве плана украинских силовиков занять Горловку

20:5322.05.2018
(обновлено: 20:58 22.05.2018)
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© РИА Новости / Сергей АверинПерейти в фотобанкСтела на въезде в Горловку Донецкой области. Архивное фотоСтела на въезде в Горловку Донецкой области. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Аверин
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Под Горловкой за сутки при попытке наступления погибли около двадцати украинских силовиков. Об этом заявил замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Въезд в город Донецк
© РИА Новости / Сергей Аверин
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По его словам, силам ДНР удалось сорвать план Киева укрепиться на господствующих высотах и войти в Горловку.

Басурин также сообщил, что ополченцы уничтожили танк, БМП и станцию контрбатарейной борьбы, "с помощью которой украинские силовики корректировали огонь артиллерии по мирным жителям".

Петля вокруг Донецка

Ранее источник в штабе Операции объединенных сил рассказал изданию "Страна.ua" о целях наступления силовиков. По его словам, они хотят "затянуть петлю" вокруг Донецка.

"Горловка окружена выгодными высотами, в том числе в поселке Южный, тот, кто владеет опорными позициями на этих высотах, по сути, владеет городом. С них легко простреливается весь город", — отметил офицер.

Как подчеркнул собеседник издания, если силовики возьмут под контроль высоты, саму Горловку армия ДНР сдаст без боя, поскольку "погибать там нет смысла".

Солдаты украинской правительственной армии в районе возле деревни Дебальцево, Донецкая область
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
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Источник назвал Горловку стратегическим плацдармом для наступления на Дебальцево и Енакиево, а потом — на Донецк.

"ВСУ формально не нарушает минских договоренностей — высоты вокруг Горловки относятся к так называемой серой зоне. И мы имеем полное право занять "серую зону", такое передвижение наступлением как бы не считается", — добавил офицер.

Причины обострения

Политолог Максим Жаров в эфире радио Sputnik предположил, что обострение ситуации на юго-востоке Украины связано с приездом в регион спецпредставителя США по Украине Курта Волкера. По его словам, это провоцирует власти ЛНР и ДНР на выполнение Минских соглашений по варианту, устраивающему Киев и не устраивающему республики.

Фотография Валерия Мельникова из серии Черные дни Украины (Black days of Ukraine)
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Как отметил политолог, каждый раз, когда Волкер приезжает на Украину, Киев начинает пытаться сдвигать линию фронта, пытаться захватывать "серые зоны", которые находятся рядом с линией разграничения, определенной Минскими соглашениями.

Иллюстрация единого сценария

Свою точку зрения на причины обострения в Донбассе выразил также политолог Семен Уралов.

Он отметил, что силы ВСУ активизируются под внешнеполитическим давлением. По его словам, в этот раз одним из факторов стал готовящийся Чемпионат мира по футболу.

Раиса Алексеевна в своем доме, деревня Новомарьевка
© РИА Новости / Вера Костамо
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"В этой связи закручиваются различные линии — британская линия, связанная с немного подзатихшим сейчас "делом Скрипалей", отдельно есть линия, связанная с давлением на российских бизнесменов через санкционные списки… И просто Украине в этом всем отведена роль такого "застрельщика", "зачинщика"", — считает политолог.

Он заключил, что обострение в Донбассе — это просто иллюстрация единого сценария.

Ситуация на линии соприкосновения обострилась на минувших выходных, когда ВСУ несколько раз обстреляли Горловку, расположенную в 40 километрах к северу от Донецка. В ДНР заявили, что отбили нападение и полностью контролируют ситуацию.

Минские соглашения
Минские соглашения

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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Георгий Головлёв
Для мамок сгинувших бойцов иллюстрация сценария вовсе не является таковой. Вытирают о малороссиян ноги, кто вынужденно, а кто и спланированно.
21:16
22.05.2018
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