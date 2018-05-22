Facebook удалила 180 миллионов ложных аккаунтов, сообщил Цукерберг

БРЮССЕЛЬ, 22 мая — РИА Новости, Александр Шишло. Компания Facebook удалила в первом квартале 2018 года 180 миллионов ложных аккаунтов, сообщил во вторник глава социальной сети Марк Цукерберг.

"В течение первого квартала мы удалили около 180 миллионов ложных аккаунтов", — заявил Цукерберг, отвечая на вопросы глав фракций Европарламента в Брюсселе.

Европарламент пригласил Цукерберга в Брюссель, чтобы он лично ответил на вопросы глав фракций ассамблеи в связи с расследованием масштабов утечек из Facebook персональных данных граждан Евросоюза, которое было начато в связи со скандалом вокруг деятельности британской маркетинговой компании Cambridge Analytica. В ЕС хотят знать, не использовались ли данные пользователей Facebook в ходе президентских выборов в США и во время референдума по выходу Великобритании из ЕС.