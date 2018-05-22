Жертвой взрыва в автобусе в Дебальцеве оказался подросток‍

ДОНЕЦК, 22 мая — РИА Новости. Жертвой взрыва в рейсовом автобусе в Дебальцево стал школьник, у него в рюкзаке сдетонировала граната, заявил представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

"️В результате взрыва погиб один и ранены трое детей, учащихся 8-го класса школы №5 Дебальцево… Дети ехали домой из школы, в рюкзаке одного из них была граната" — заявил представитель ведомства.

Инцидент произошел в 15:50 в рейсовом автобусе №1, который следовал по улице Курчатова. В результате взрыва пострадали два человека, один погиб. Все они несовершеннолетние. Всего в автобусе находились более 10 пассажиров.

В СЦКК призвали родителей и педагогов "вести разъяснительные беседы с детьми по недопущению несчастных случаев со взрывоопасными предметами".