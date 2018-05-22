На Украине впервые испытали американские комплексы Javelin

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. На Украине состоялись первые испытания американских ракетных комплексов Javelin, сообщает пресс-служба президента страны.

"Главе государства были продемонстрированы контрольные пуски по наземным целям, которые выполнили украинские военнослужащие. Все цели были успешно поражены", — говорится в сообщении.

По словам Петра Порошенко, благодаря Javelin боевые возможности "подразделений ракетных войск и артиллерии значительно выросли". При этом украинский лидер отметил, что ракетные комплексы нужны в целях обороны.

Порошенко добавил, что испытания Javelin — "символ сотрудничества с американскими партнерами".

Американская администрация в 2017 году одобрила поставки Киеву оружия, в том числе переносных противотанковых ракетных комплексов. В конце апреля официальный представитель Госдепа сообщил, что Javelin уже доставлены на Украину.

Россия неоднократно предостерегала от поставок вооружений Киеву из-за опасений эскалации конфликта в Донбассе.