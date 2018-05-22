Попытки подрыва СВПД могут сказаться на переговорах с КНДР, предостерег ЕС

Иранская баллистическая ракета Ghadr-F рядом с портретом аятоллы Али Хаменеи в Тегеране. Архивное фото

Иранская баллистическая ракета Ghadr-F рядом с портретом аятоллы Али Хаменеи в Тегеране. Архивное фото

БРЮССЕЛЬ, 22 мая — РИА Новости. Попытки подрыва ядерного соглашения с Ираном могут сказаться на перспективах переговоров с КНДР по ядерному разоружению, заявил во вторник на конференции в Брюсселе представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.

Во вторник в Брюсселе проходит конференция, посвященная перспективам реализации договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

"Защита сделки о нераспространении с Ираном представляет собой также способ поддержать перспективы денуклеаризации на Корейском полуострове, на кону стоит доверие к любому процессу в сфере ядерного разоружения. Подрыв соглашения с Ираном может лишь усложнить процесс переговоров с КНДР", — зачитал представитель Могерини ее обращение к участникам конференции.

В нем отмечается, что гарантии нераспространения обеспечивают только многосторонние инструменты.

Ранее президент США Дональд Трамп принял решение выйти из СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий), тогда как тройка европейских стран, Китай и РФ решили остаться в сделке, призвав Тегеран также придерживаться соглашения. В настоящее время стороны ведут переговоры об условиях сохранения сделки.