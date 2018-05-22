Власти Венесуэлы прокомментировали введение новых санкций против страны

МЕХИКО, 22 мая — РИА Новости. Власти Венесуэлы считают новые санкции, введенные США против страны после президентских выборов 20 мая, преступлением против человечества, говорится в коммюнике венесуэльского МИД.

"Эти незаконные и односторонние меры представляют собой преступление против человечества и препятствуют праву на развитие Венесуэлы, создавая препятствия для доступа населения к основным товарам", — говорится в сообщении.

Президент США Дональд Трамп в понедельник подписал указ, которым запретил гражданам и юридическим лицам США операции с суверенным долгом Венесуэлы, а также операции с государственными активами этой страны.

"Венесуэла в очередной раз осуждает систематическую кампанию агрессии и враждебности американского режима, который пытается наказывать венесуэльский народ за осуществление им священного и легитимного права на голосование", — подчеркивает МИД страны.

В коммюнике также обращается внимание международного сообщества на угрозу миру, которую, как считает Каракас, несет в себе "главенствующий, расистский и осуществляющий вмешательство режим, который сегодня правит в Вашингтоне, вдохновленный в своих губительных претензиях Ку-клукс-кланом".