В ООН назвали нападения на больницы в Ливии военным преступлением

ЖЕНЕВА, 22 мая — РИА Новости, Елизавета Исакова. Нападения на больницы и медицинский персонал в Ливии может расцениваться как военное преступление, говорится в заявлении Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), распространенном во вторник.
По данным УВКПЧ ООН, за период с 1 мая 2017 года по 1 мая 2018 года в Ливии было совершено 36 нападений на медицинские учреждения, медперсонал или пациентов. При этом реальное число таких атак может быть гораздо выше.
"Эти атаки являются значительными нарушениями международного законодательства и трагическим игнорированием нашей общей человечности. Слишком часто встречается неуважение к больным и тем, кто предоставляет помощь. Это должно прекратиться", — заявил спецпредставитель генсека ООН по Ливии Гассан Саламе.
Согласно опубликованному во вторник докладу УВКПЧ и миссии ООН по поддержке в Ливии, "насилие в Ливии продолжает иметь разрушительное влияние на систему здравоохранения страны". Больницы и другие медицинские учреждения подвергаются бомбардировкам, обстрелам, обворовываются, медперсонал становится целью, на них нападают, их берут в заложники и незаконно арестовывают.
В УВКПЧ ООН подчеркивают, что больницы, медучреждения, медицинский персонал, а также медицинский транспорт должны защищаться во время вооруженных конфликтов, нападения на них запрещены международным гуманитарным законодательством.