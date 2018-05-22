В США задержали четверых подростков за убийство офицера полиции

ВАШИНГТОН, 22 мая — РИА Новости. Четверо подростков задержаны в пригороде Балтимора за многочисленные ограбления и убийство женщины-офицера местной полиции, сообщило в Twitter полицейское управление округа Балтимор.

Офицер служила в полиции четыре года. В понедельник она столкнулась с 16-летним подростком, который сидел в машине и ждал, пока трое его подельников грабили соседний дом. Офицер приказала подростку остановиться и направила на него пистолет, однако 16-летний юноша направил на нее автомобиль. Полицейская скончалась вскоре после наезда. Подозреваемый водитель был задержан в понедельник вечером, трое остальных попались полиции во вторник.

Шеф полиции Балтимора Терренс Шеридан заявил, что на форме офицера была камера, запись с которой будет расшифрована и приобщена к делу.