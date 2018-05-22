Отказ от ядерной сделки по Ирану станет катастрофой, уверены в Лондоне

ПЕКИН, 22 мая – РИА Новости. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон во время встречи с главой МИД КНР Ван И заявил, что выход из сделки по Ирану будет катастрофой, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Китая.

Встреча министров состоялась в Буэнос-Айресе "на полях" совещания министров иностранных дел государств-членов G20.

"Стороны обменялись мнениями по ядерному вопросу Ирана. Джонсон отметил, что отказ от Совместного всеобъемлющего соглашения будет катастрофой, все стороны должны приложить усилия, чтобы соглашение продолжило жить", — приводит слова Джонсона внешнеполитическое ведомство Китая.

В свою очередь Ван И подтвердил принципиальную позицию Китая в этом вопросе, выразив готовность поддерживать тесный контакт по этой проблеме со всеми заинтересованными сторонами, в том числе и с Великобританией.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Трамп также заявил о восстановлении всех санкций, в том числе и вторичных (в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном), действие которых было приостановлено в результате достигнутой сделки.