В США рассказали о новых фигурантах санкционного списка по Ирану

ВАШИНГТОН, 22 мая — РИА Новости. Пять граждан Ирана, внесенных в список американских санкций во вторник, помогали йеменским повстанцам-хуситам обстреливать территорию Саудовской Аравии из Йемена, заявило в пресс-релизе министерство финансов США.

США внесли пять физических лиц, граждан Ирана, в список санкций за связи с Корпусом стражей исламской революции и его подразделениями. США обвиняют КСИР в "дестабилизирующей деятельности" в регионе.

"Их действия позволили хуситам осуществлять ракетные атаки на саудовские города и нефтяную инфраструктуру. Они также мешали усилиям по доставке гуманитарной помощи в Йемене и угрожали свободе навигации на критически важных водных путях. США не потерпят поддержки Ираном хуситских боевиков, которые нападают на нашего партнера Саудовскую Аравию. Все страны в регионе должны быть внимательны, чтобы помешать Ирану посылать военных, оружие и деньги на поддержку его подручных в Йемене", — заявил министр финансов США Стивен Мнучин.

Минфин уточнил, что попадание в список санкций означает блокирование собственности и активов фигурантов в юрисдикции США. Американским гражданам и компаниям также будет запрещено вести с ними какие-либо дела. Санкциям могут подвергнуться и иностранные банки, если выяснится, что они осуществляли какие-либо транзакции с фигурантами списка.