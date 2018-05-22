Адвокат навестил Вышинского в СИЗО

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Адвокат журналиста Кирилла Вышинского во вторник навестил своего подзащитного в СИЗО Херсона.

"Самочувствие удовлетворительное, условия содержания нормальные. Хотя, конечно, как и любой другой человек, он находится в ожидании развития своего дела. Его дважды посещали представители офиса омбудсмена Украины, так что тут тоже контроль есть", — сообщил Доманский РИА Новости.

По его словам, Вышинский очень благодарен международной общественности за поддержку в его адрес.

Сотрудники службы безопасности Украины 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. Также во вторник стало известно о задержании в Киеве руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. В четверг 17 мая суд в Херсоне арестовал Вышинского на 60 дней без возможности внесения залога.