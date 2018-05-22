В Париже полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих

ПАРИЖ, 22 мая — РИА Новости, Виктория Иванова. Полиция применила водомет и слезоточивый газ для разгона хулиганов, затесавшихся в колонну участников многотысячного шествия против государственной социальной политики в Париже, передает корреспондент РИА Новости.

Как правило, основные беспорядки происходят в начале колонны, где идет радикально настроенная молодежь, одетая в черное. Для того, чтобы утихомирить хулиганов, полиция была вынуждена использовать водомет и неоднократно применяла слезоточивый газ.

Действия полиции вызывают недовольство даже менее радикально настроенных участников акции протеста. Они призывают стражей порядка "убраться" и "отойти". Сами же хулиганы кричат "Все ненавидят полицию".

​

Погода в Париже во вторник словно подстраивается под настроения участников акции: если в начале шествия над городом светило солнце, то по мере накала атмосферы солнце скрыла серая пелена, полил дождь, сопровождающийся сильными раскатами грома.