Бывшая правящая партия Армении отказалась быть "придатком" правительства

ЕРЕВАН, 22 мая – РИА Новости. Бывшая правящая Республиканская партия Армении будет конструктивной оппозицией, партнером правительства, но не его придатком, заявил во вторник на заседания Национального собрания вице-спикер парламента, член исполнительного органа РПА Эдуард Шармазанов.
"Мы руководствуемся национальными и государственными интересами, будем конструктивной оппозицией, не станем создавать искусственных препятствий правительству… Мы будем партнером правительства, но не ее придатком", — сказал Шармазанов.
Кроме того, по словам Шармазанова, партия настаивает на том, что Арцах (армянское название Карабаха) не может быть в составе Азербайджана. "Полноценная реализация права Арцаха на самоопределение не подлежит обсуждению. Армения не является стороной конфликта, а стороной переговоров и гарантом безопасности населения Карабаха", — сказал вице-спикер.
Он добавил, что вопросы национальной безопасности и армейского строительства продолжают оставаться для партии первостепенными. "Мы считаем также, что истинные демократические, национальные, традиционные и христианские ценности не противоречат, а совпадают друг с другом. Мы будем продолжать защищать семейные ценности и поддерживать Армянскую апостольскую церковь", — отметил вице-спикер.
Кроме того, по словам Шармазанова, прежнее правительство "передало в наследство" новым властям 7,5% экономический рост, и в РПА надеются, что годовые темпы роста ВВП будут не ниже этой цифры.